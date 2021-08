GdS – Inter, ecco lo sponsor di manica: accordo con Digitalbits, le cifre

Nuova sponsorizzazione per i nerazzuri: accordo con la società che opera nel settore della tecnologia blockchain

Nuova sponsorizzazione per l'Inter: il club nerazzurro, come scrive La Gazzetta dello Sport, hanno trovato un accordo con Digitalbits, azienda californiana già partner della Roma. L'annuncio ufficiale arriverà a breve: "L'Inter ha trovato anche lo sponsor di manica: sarà Digitalbits, società che opera nel settore della tecnologia blockchain, già main sponsor della Roma. L'annuncio arriverà nei prossimi giorni, l'accordo è pluriennale. Sarà la terza partnership sulla maglia nerazzurra: dopo Socios.com e Lenovo, ecco l'azienda nata in California nel 2017. L'accordo dovrebbe portare nelle casse nerazzurre una cifra di poco inferiore ai cinque milioni di euro".