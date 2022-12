Inter, primo allenamento a Malta. E sulle maglie compare LeoVegas come sponsor

Una sorta di mini-ritiro invernale è quello che attende i nerazzurri dopo le settimane di vacanza concessi dal mister Simone Inzaghi. La squadra volerà a Malta per preparasi al meglio in vista della ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio, dove l'Inter si appresta ad affrontare la capolista Napoli. Dal 4 al 9 dicembre, la squadra nerazzurra sarà impegnata in due amichevoli sull'isola: la prima contro lo Gzira United, attualmente terzo nel campionato maltese, e la seconda con il Red Bull Salisburgo, attuale capolista del campionato austriaco.