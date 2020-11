Inter, presentata la squadra eSport per FIFA21. Antonello: “Allarghiamo ulteriormente il brand”

L’Inter ha comunicato i giocatori che comporranno la nuova squadra e Sports per FIFA 21. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito nerazzurro:

Continua l’impegno dell’Inter nel mondo eSports: il Club nerazzurro ha presentato oggi, attraverso un video sui propri canali social disponibile al link https://youtu.be/7ZyZ1KB12QY, la nuova squadra Inter eSports che prenderà parte alle competizioni di FIFA21.

Dopo aver siglato la partnership con Electronic Arts (EA) ed aver preso parte agli eventi FIFA che hanno preceduto l’inizio della EA Global Series, Inter eSports è adesso pronta ad esordire nella massima competizione di FIFA21 con un roster di giocatori di livello internazionale, provenienti da quattro paesi diversi: il brasiliano Pedro “InterPResende97” Resende, l’olandese Levy “Inter Levy” Frederique, il colombiano Nicolas “Inter NLaos_X” Velasco e il talento italiano Manoel “Inter MNeto77” Neto. La nuova squadra di Inter eSports rappresenterà il Club nerazzurro in tutti i principali tornei della EA Global Series in Europa e in Sud America per la stagione di FIFA 21.

La creazione del nuovo roster nerazzurro è stata possibile grazie alla collaborazione con Bundled, agenzia internazionale leader nel mondo degli eSports e che supporterà la squadra nerazzurra nella creazione di contenuti, nella gestione delle prestazioni e dei giocatori e nella realizzazione di eventi.

La collaborazione tra le due realtà si svilupperà ulteriormente nei prossimi mesi con numerose novità legate al mondo eSports.

“La creazione della nuova squadra di Inter eSports con un partner leader nel settore come Bundled rappresenta un ulteriore passo in avanti del nostro Club nel mondo degli eSports” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. “La nostra nuova squadra, di respiro internazionale, ci permetterà di allargare ulteriormente la presenza del brand Inter in tutto il mondo, coinvolgendo le nuove generazioni e tutti gli appassionati di calcio reale e virtuale”.

“È per noi un onore lavorare con una delle squadre di calcio più influenti e iconiche di tutti i tempi” le parole di Melvyn Wolthers, Managing Director di Bundled. “Il nostro obiettivo è quello di supportare Inter eSports affinchè si affermi nel mondo di FIFA eSports, coinvolgendo la propria community in tutto il mondo”.

I nuovi giocatori di Inter eSports esordiranno con la maglia nerazzurra nella FIFA 21 Global Series, che inizierà alla fine di novembre. Sarà possibile seguire le prestazioni e i risultati del nuovo team di Inter eSports sull’account Twitter nerazzurro e su inter.it. Sugli altri canali ufficiali dell’Inter, in particolare su TikTok, saranno invece postati contenuti esclusivi dedicati alla squadra.