Inter, la squadra ha recepito forte questo messaggio. Ci sono almeno tre giocatori che…

La squadra, ieri tornata ad Appiano per la ripresa degli allenamenti, ha recepito forte e chiaro il messaggio di Inzaghi

Nell'ultima settimana che porta alla fine della stagione, Simone Inzaghi è stato chiaro con la squadra: per lo scudetto bisogna crederci. La grigliata che ieri si è svolta ad Appiano, è stata l'occasione per il tecnico di mandare qualche messaggio ai suoi: testa alla Sampdoria, nulla è scontato, no ad approcci sbagliati.

"E di qua c’è la squadra, che ha recepito forte e chiaro il messaggio. Le risposte arriveranno in campo, ma l’atteggiamento è complessivamente positivo. Nell’Inter ci sono almeno tre giocatori che sanno cosa vuol dire vincere all’ultimo secondo: Dzeko l’ha fatto con il Manchester City. E poi Nicolò Barella, che l’estate scorsa ha vinto un Europeo ai calci di rigore. Un terzo esempio: Arturo Vidal ha trionfato per due anni consecutivi in Coppa America, anche lui ai rigori. È un segnale, anche questo. Poco o nulla dipende dall’Inter, questo è vero. Ma se Brozovic e compagni non si mettono nelle condizioni di crederci, allora si annullano anche la residue possibilità. Il concetto è chiaro a tutti, ad Appiano".