Inter, quando sconta la squalifica Calhanoglu? Le tre ipotesi e i precedenti

Cosa succede con la squalifica di Hakan Calhanoglu? Il centrocampista dell’Inter avrebbe dovuto scontare il turno di stop contro il Bologna...

• Se il Giudice decide di non omologare lo 0-3 e rinvia Bologna-Inter, Calhanoglu sconterà la squalifica contro la Lazio domenica e non potrà dunque giocare.

- Sub iudice : il giocatore squalificato gioca in attesa di sapere se si verificherà il primo o il secondo scenario.

Al momento, considerando la sentenza Frattini (Collegio di Garanzia post Juventus-Napoli della scorsa stagione) oltre ai precedenti di Lazio-Torino (sempre della Serie A 2020/21) e il più recente Udinese-Salernitana, l'ipotesi più probabile è quella sub iudice seguita dal secondo scenario legato al rinvio della partita. E Calhanoglu sconterebbe dunque la squalifica alla prima occasione utile post decisione e potrebbe dunque scendere in campo con la Lazio. Grande attesa dunque per il comunicato del Giudice Sportivo per capire quando Calha sconterà il turno di stop.