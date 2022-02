Inter, rotazioni tra Napoli e Liverpool: c’è già una staffetta pronta in attacco

In tre per due maglie. Simone Inzaghi è pronto a ruotare i suoi attaccanti tra Napoli (sabato) e Liverpool (mercoledì)

In tre per due maglie. Simone Inzaghi è pronto a ruotare i suoi attaccanti tra Napoli (sabato) e Liverpool (mercoledì). Il Corriere della Sera svela la strategia dell’allenatore dell’Inter: “Il Nino Maravilla Sanchez è in competizione con Lautaro. Il ballottaggio è aperto nelle prossime due delicatissime partite, il Napoli al Maradona domani alle 18 e il Liverpool nell’andata degli ottavi della Champions mercoledì a San Siro. Se l’argentino giocherà in campionato, il cileno sarà titolare in Coppa”, si legge.