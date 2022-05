CorSera – Inter, finire bene la stagione ha un valore economico. La conferma di Inzaghi…

Inter obbligata a vincere nelle ultime due partite di campionato per tenere viva la speranza scudetto. Ora testa alla Coppa Italia

C'è un numero ricorrente da qualche ora: il due. Due come le giornate che mancano alla fine del campionato e due come i punti che separano l'Inter dal Milan. I nerazzurri sono obbligati a vincere per continuare a sperare. "L’Inter non ha più margini di errore. Solo un successo può garantire di non consegnare lo scudetto alla squadra di Pioli. Con ogni altro risultato, pareggio o sconfitta, il Milan potrebbe laurearsi campione, forte anche del vantaggio negli scontri diretti: in caso di arrivo a pari punti vincerebbero i rossoneri", sottolinea il Corriere della Sera. "Il prossimo sarà un match delicato per l’Inter, ma prima della trasferta di Cagliari gli uomini di Inzaghi devono giocare mercoledì la finale di Coppa Italia contro la Juve. Atteso un esodo del popolo nerazzurro: 30 mila i tifosi all’Olimpico".