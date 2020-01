Graziani: “L’Inter è forte e sta facendo una stagione straordinaria. Ora è in un momento…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani commenta il pareggio dell’Inter sul campo del Lecce. Questo il commento dell’ex giocatore: “L’Inter è già forte di suo e sta facendo una stagione straordinaria. Ora è in un momento di appannamento ma tutte le squadre quando abbassano i ritmi possono andare in difficoltà. Conte? Lo sento parlare sempre in termini positivi dei suoi giocatori. Vuol essere competitivo sempre, è fatto così, magari è un po’ istintivo nelle sue dichiarazioni ma io lo stimo molto.”.

(Radio Sportiva)