Sono 56.391 gli spettatori presenti sugli spalti del Meazza per la sfida di Champions League tra Inter e Stella Rossa: come fa sapere il club, per motivi di ordine pubblico, le vendite erano limitate ai soli fidelizzati e trasferta vietata agli ospiti.