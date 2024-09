"A pesare, in questo settembre in chiaroscuro per i campioni d’Italia è stata proprio la prima partita di questa nuova Champions a classifica unica, quella in casa con il City a quattro giorni dalla sfida con il Milan. Uno snodo complicato dal punto di vista psicofisico, che ha lasciato scorie nell’Inter ancora indietro di condizione. E che fra l’altro si ripeterà: dopo la partita di Berna del 23 ottobre i nerazzurri dovranno rientrare al giovedì e sfideranno la Juve domenica 27, mentre dopo la sfida con l’Arsenal a Milano il 6 novembre giocheranno l’altro big match con il Napoli domenica 10. Ce n’è abbastanza per considerare la sfida di domani a San Siro contro i campioni di Serbia (da 7 anni di fila) una partita da non fallire. La Stella Rossa, che ha in regia l’ex milanista Krunic, è una squadra di quarta fascia ed è stata sconfitta in casa 2-1 dal Benfica all’andata, ma non va sottovalutata, anche se in trasferta rende molto meno che al Marakana di Belgrado", sottolinea il Corriere della Sera.