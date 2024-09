Ciro Ferrara, tra gli ospiti di DAZN, ha detto la sua sul momento dell'Inter : «In questo inizio ci sono errori da un punto di vista individuale, da un punto di vista tattico e di attenzione e secondo me su questo si deve lavorare. La difficoltà di vincere dopo aver stravinto il campionato è motivare, soprattutto chi non gioca. L'anno scorso il motivo erano la seconda stella e lo scudetto. Ma quest'anno chi ha giocato meno pretende più spazio», ha sottolineato.

«Questo è un campionato equilibrato, le grandi hanno tutte le stesse possibilità, almeno in questo momento. L'Inter ha una rosa più forte delle altre ma va dimostrato giorno per giorno. Togli Barella e mette Frattesi, un signor centrocampista. L'Inter ha preso giocatori di una certa struttura ed importanza. È la rosa più attrezzata. Tra le rose d'Europa credo che possa avere possibilità di andare fino in fondo. Lautaro si è assunto responsabilità che non sono neanche sue e sentirgli dire certe cose dopo la sconfitta nel derby, leggere la delusione negli occhi, mi ha fatto piacere», ha concluso l'ex giocatore.