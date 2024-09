Archiviata la vittoriosa trasferta di Udine, l'Inter è pronta a rituffarsi sulla Champions League. Martedì a San Siro arriva la Stella Rossa, un'occasione importante per i nerazzurri per mettere in cascina i primi tre punti della competizione europea.

"La vittoria di Udine fa morale ma non rimette a posto i numeri dell'Inter, ancora in pesante deficit rispetto a quelli dello scorso anno (4 punti in meno in classifica, 4 gol in più al passivo), anche se i più ottimisti preferiscono sovrapporli a quelli del 2020 (seconda stagione di Conte) quando dopo 6 partite i punti erano 11 e i gol al passivo 7, esattamente come oggi: a fine stagione fu scudetto. Quell'Inter, però, uscì presto dalla Champions League, evento che i campioni d'Italia oggi non possono permettersi, per bilancio e neo blasone, e che nessuno perdonerebbe a Inzaghi", sottolinea il Giornale.