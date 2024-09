Inter, il dopo Udine alla Pinetina: “Errore doppio sui due gol e Inzaghi si aspetta che…”

Ad Appiano Gentile si lavora per correggere gli errori di Udine e in generale le sviste difensive di inizio stagione in campionato

Alessandro Cosattini Redattore 30 settembre 2024 (modifica il 30 settembre 2024 | 09:16)

