Inter, si ferma Kolarov in allenamento. CdS: “Dubbio per Torino”

Una notizia negativa per l'Inter e il tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo il primo allenamento in vista della trasferta di Torino

Brutte notizie per l'Inter e l'allenatore nerazzurro Antonio Conte. Nell'allenamento di ieri, Aleksandar Kolarov ha rimediato un leggero affaticamento ai flessori. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se sarà a disposizione per la gara di Torino di domenica.