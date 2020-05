Vecino, sondaggio del Valencia. I piani degli spagnoli subito stoppati dall’Inter: servono 30 milioni

Non solo movimenti per il mercato in entrata, l’Inter è molto attiva anche in uscita. Negli ultimi giorni nella sede del club nerazzurro è arriva la richiesta del Valencia per Matias Vecino. Il club spagnolo sperava di riuscire ad aggiudicarsi il centrocampista uruguaiano con la cessione di Kondogbia, quotata circa 20 milioni.

Ma, secondo quanto riporta El Gol Digital, l’Inter avrebbe subito stoppato i piani del Valencia. Per Vecino non verranno prese in considerazione offerte inferiori a 30 milioni di euro.