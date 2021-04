CorSera – Napoli-Inter, Conte meritava di più. Strada in discesa per lo scudetto

L'Inter avrebbe meritato di più, anche se il pareggio è un altro mattoncino nella cavalcata scudetto. Il pensiero del Corriere della Sera

"Ai punti l’Inter meriterebbe di più. È sicura, solida, efficace nella sua semplicità e quasi mai è in difficoltà contro una squadra che aveva vinto 5 delle ultime 6 partite. La regina subisce il gol per un errore del portiere e nel primo tempo Lukaku, ancora una volta il punto di riferimento, prende due legni. Ma nella corsa verso lo scudetto va bene così. 75 punti non li ha fatti nessuno in Europa. Adesso alla capolista ne mancano 12 quando ce ne sono in palio 21. La strada è in discesa".