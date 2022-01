Repubblica – Inter, c’è una stranezza nella vittoria. Superiorità incontrovertibile

Il focus proposto dal quotidiano dopo la vittoria dei nerazzurri in finale di Supercoppa contro la Juventus

È un’altra Supercoppa che Inzaghi porta via ad Allegri all’ultimo secondo, questa volta addirittura dopo 120’ (e un secondo, appunto): nel 2017 l’aveva fatto con la Lazio di Murgia e stavolta con l’Inter di Sanchez, un altro panchinaro. All’epoca fu una sorpresa, e quella di Simone un’impresa, mentre ieri notte è stato lo sbocco finale di una superiorità incontrovertibile. La Juve ha avuto il merito di resistere, ha pure sfoderato una partita ben fatta ma sempre partendo dal presupposto della propria inferiorità. La cosa strana, in definitiva, è che per la definizione del vincitore si sia dovuto aspettare così tanto.