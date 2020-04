Inter, il punto sugli stranieri tornati in patria: in 6 pronti al rientro a Milano. Godin…

L’Inter è pronta a riabbracciare gli stranieri tornati in patria in seguito all’emergenza coronavirus. Unica eccezione, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe riguardare Diego Godin, al quale servirebbe più tempo per organizzare il suo rientro a Milano: “Nelle prossime ore, ogni momento può essere buono per il ritorno in Italia. Dovranno fare almeno altre due settimane di isolamento domiciliare, i sette giocatori dell’Inter che hanno lasciato l’Italia per tornare in famiglia. Pronti all’uso appena la situazione migliorerà e verrà dato il via-libera agli allenamenti, in tempi di Covid-19: Godin, Lukaku, Eriksen, Handanovic, Brozovic, Young e Moses. Domani termina l’obbligo di “fermo” nei rispettivi paesi, come da normative vigenti per scongiurare la diffusione del contagio diventata mondiale.

L’Inter è una delle squadre di serie A che hanno lasciato espatriare più giocatori: non è ancora stata fissata una data per il viaggio di ritorno, ma a metà della prossima settimana è ipotizzabile che qualcuno dei sette faccia marcia indietro. […] A parte Godin, che si trova in Uruguay, gli altri giocatori sono distanti al massimo un paio d’ore di volo. Quindi un richiamo alla base potrebbe avvenire anche con lieve preavviso. L’Inter non ha trattenuto nessuno degli stranieri che desideravano riaggregarsi alle famiglie. Per il difensore sudamericano servirebbe invece più tempo nell’organizzare il viaggio e atterrare a Milano“.