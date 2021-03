Inter, strappo netto e distacco ‘storico’. Conte sulle orme di Mourinho

La vittoria di Parma ha lanciato l'Inter a sei punti di vantaggio sulla prima inseguitrice in classifica, il Milan

Scrive il Corriere dello Sport:

"Sesta vittoria di fila, sei punti di vantaggio sul Milan. Per trovare l’Inter con un distacco così ampio sulla seconda bisogna tornare indietro di 11 anni: 14 febbraio 2010, la stagione del triplete. Nel girone di ritorno Conte le ha vinte tutte: quando è iniziato i nerazzurri erano staccati di due punti dalla squadra di Ibra, in sei giornate ne hanno fatti otto in più. Mancano tredici giornate alla fine del campionato, ma per l’Inter può permettersi di perdere due partite a costo zero. Nei confronti del Milan è in vantaggio negli scontri diretti".