Il Giornale – Milan e Napoli, modello vincente. Inter, con Lukaku strategia opposta

Momenti difficili per Inter e Juventus, entrambe sconfitte nell'ultimo turno di campionato e attardate rispetto a Milan e Napoli. Il Giornale analizza le differenze di strategie tra questi club: "Il Napoli sul mercato ha"copiato" perfettamente il modello Milan-Elliott, assunzione di profili giovani, con stipendio basso e ha goduto della continuità di Spalletti. Al contrario di quel che hanno fatto Juve (con l'usato garantito di Di Maria, Pogba e Paredes) e Inter (Lukaku riportato in Italia in prestito con lo stipendio più alto della serie A)".