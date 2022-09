GdS – Inter, scelta la strategia della tensione per i portieri. Lukaku ha spiazzato tutti

"Ottimo il risultato, mediocre la prestazione. L’Inter entra in una settimana abbastanza decisiva. Oggi in Repubblica Ceca deve battere il Viktoria Plzen per evitare che le ambizioni di qualificazione agli ottavi di Champions rotolino già verso valle. Domenica all’ora di pranzo affronterà la squadra del momento in Serie A, l’Udinese forte di gamba, lesta in ripartenza e quarta in classifica, con un punto in più dei nerazzurri, 13 a 12", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Quanto ai portieri, l’allenatore ha scelto la strategia della tensione – non si sa con certezza chi giocherà oggi tra Handanovic e Onana – e non è detto che sia un male, la concorrenza pungola. Forse, sabato contro il Toro, Handanovic non sarebbe stato il migliore in campo, se per la prima volta in dieci anni di Inter non si fosse sentito in discussione. Lukaku potrebbe essere convocato per Udine e sedersi sulla panchina della Dacia Arena, ma a questo punto meglio non rischiare e riproporne il rientro in grande stile dopo la sosta. L’affare Lukaku ha spiazzato tutti, Inter inclusa, ma la stagione sarà misurabile nel bene e nel male soltanto nel momento in cui il centravanti figliol prodigo andrà a pieno regime", aggiunge il quotidiano.