Brozovic e non solo. Biasin: “Brava Inter a rinnovare a cifre umane e se…”

Il croato ha rinnovato e la sua firma rientra in una strategia del club che ha prolungato i contratti di giocatori che considera importanti

Nel pomeriggio è arrivato l'annuncio del rinnovo ufficiale di Marcelo Brozovic con l'Inter fino al 2026. E con la notizia sono arrivati tutta una serie di commenti da parte di tifosi più o meno noti. FabrizioBiasin ha parlato del suo prolungamento ma si è riferito in generale al lavoro svolto dalla società nerazzurra in chiave futura. "Bastoni, Barella, Dimarco, Lautaro, Brozovic e il prossimo sarà Skriniar. Non farsi “ricattare” dai giocatori che vanno a scadenza e sparano altissimo è giusto, rinnovare a cifre "umane" quelli che ti interessano è meglio. Brava Inter".