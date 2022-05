TS – L’Inter stravince a Cagliari e delude chi si aspettava uno scivolone

I nerazzurri, nonostante le fatiche di Coppa Italia e il peso del successo del Milan nel pomeriggio, vincono 1-3

L'Inter vince sul campo del Cagliari e rimanda all'ultima giornata il discorso scudetto, con il Milan a cui basterà un solo punto per aggiudicarsi il tricolore. Questa l'analisi di Tuttosport: "Tre gol, tre pali, una rete annullata dal Var e Cragno trattato come l'orsacchiotto del luna park. Chi si attendeva uno scivolone dall'Inter, già fiaccata dalle fatiche della finale di Coppa Italia, dopo il successo del Milan sull'Atalanta, sarà rimasto deluso. La squadra di Simone Inzaghi ha stravinto contro un Cagliari che ora definire inguaiato è poco, chiudendo il suo campionato con 39 punti punti in trasferta, quanti ne aveva totalizzati Antonio Conte nell'ultima stagione.