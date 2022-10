Inter bella da stropicciarsi gli occhi. Barça, parole a sproposito. Un episodio grida vendetta

"La finale sarà quella con il Plzen a San Siro. Vincendo, l’Inter staccherà matematicamente il pass per gli ottavi, in virtù dei risultati negli scontri diretti con il Barcellona. Un’Inter tanto bella da stropicciarsi gli occhi che è andata a un passo dallo sbancare per la seconda volta nella storia il Camp Nou (l’unico successo agli atti resta l’1-2 del 14 gennaio 1970) ma non ha perso, come era accaduto con puntualità negli altri sei precedenti. Se fosse stata boxe, non calcio, la vittoria ai punti sarebbe andata per distacco ai nerazzurri. Il Barça, che aveva gonfiato questi novanta minuti parlando a sproposito di arbitri ed evocando la fallita remuntada del 2010 (evidentemente non porta bene), non ha perso soltanto perché è stato salvato dalla classe di Lewandowski e dai miracoli di Ter Stegen, anche se il gol mancato da Asllani in coda al recupero grida ancora vendetta".