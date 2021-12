Inter da stropicciarsi gli occhi: ieri si è visto un cocktail perfetto per il bis scudetto

Un'Inter da stropicciarsi gli occhi. E' questa la definizione che dà l'edizione odierna di Tuttosport a proposito dei nerazzurri

"È un’Inter da stropicciarsi gli occhi. Bella da far paura quando attacca e solida in difesa: il cocktail perfetto per puntare al bis scudetto. Nei quarantanove giorni che hanno separato la sconfitta con la Lazio dalla vittoria di ieri, sempre all’Olimpico, sulla Roma, sembra passata una vita: dopo quel ko l’Inter ha svoltato, vincendo 9 partite su 11 chiudendo la porta agli avversari, se è vero che quella di ieri è stata la quarta partita consecutiva senza subire reti. Dalla cintola in su, l’Inter è invece popolata da killer".