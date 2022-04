CdS – Inter, successo legittimo. Inzaghi, momento giusto: in un solo colpo…

L'analisi del Corriere dello Sport il giorno dopo il successo dei nerazzurri nel derby di Coppa Italia per 3-0

Alessandro De Felice

L'Inter si gode un Lautaro rinato e vola in finale di Coppa Italia grazie a un netto 3-0 che potrebbe avere ripercussioni anche nella corsa scudetto dove rossoneri e nerazzurri sono protagonisti. Per Simone Inzaghi si tratta della prima vittoria in una stracittadina milanese.

"Ha scelto il momento ideale per farlo - scrive il Corriere dello Sport -: in un colpo solo ha interrotto una striscia di 7 gare e 658 minuti nei quali Maignan non aveva subito gol, si è aggiudicato la possibilità di conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa e ha riportato il club di viale della Liberazione nell'ultimo atto della coppa nazionale a 11 anni di distanza dall'ultima volta".

Un risultato giusto secondo il quotidiano, che analizza l'andamento del match e l'esito finale:

"Sulla legittimità del successo nerazzurro pochi dubbi, ma il match non è stato a senso unico come il punteggio farebbe pensare: Pioli ha pagato la scarsa concretezza del suo reparto offensivo e può recriminare (parecchio) per 2-1 di Bennacer, annullato dal Var, mentre l'Inter sorride per la seconda doppietta in un derby del Toro "rinato"".