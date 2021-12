Inter, sudamericani assenti: torneranno domani. Si attende l’esito dei tamponi

L'Inter si è ritrovata questa mattina ad Appiano Gentile dopo le vacanze di Natale. Dzeko ha lasciato il ritiro per un lieve raffreddore

"Assenti anche i sudamericani, a cui è stata concessa qualche ora in più vista la lunga trasferta: torneranno al lavoro venerdì (domani). Il resto del gruppo squadra – giocatori e staff – è stato sottoposto ai tamponi molecolari: c’è attesa, e un po’ di apprensione, per i risultati, che arriveranno tra stasera e domani. I casi di positività sono in costante crescita, anche tra i club di Serie A: l’Inter spera di non dover fare i conti con assenze pesanti. Con gli esiti ancora in sospeso, gli allenamenti sono stati svolti solamente in forma individuale per evitare contatti troppo ravvicinati tra i calciatori: lavoro atletico e personalizzato per ogni giocatore", si legge su Gazzetta.it.