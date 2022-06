Inter, summit con l’agente di Sanchez: lo scenario. Dzeko? Via solo se…

La strategia in attacco dell'Inter con due nomi in uscita per far posto a Lukaku e a Paulo Dybala, che resta in attesa

Alessandro De Felice

Con il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea e la pista Dybala sempre viva, l'Inter studia le operazioni in uscita per sfoltire il reparto avanzato. Lautaro Martinez è considerato incedibile, come confermato dall'amministratore delegato Beppe Marotta a 'Radio Anch'io Sport', così come il 'Tucu' Correa, chiesto con forza la scorsa estate da Simone Inzaghi.

In uscita c'è sempre Alexis Sanchez, fuori dai piani dell'allenatore nerazzurro. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il procuratore del cileno è atteso a Milano per discutere della risoluzione consensuale dell'ultimo anno di contratto. Sul tavolo una buonuscita per convincere il calciatore a dire addio.

"L'Inter, però, deve attendere che il cileno trovi una destinazione di suo gradimento (sogna il Barcellona; lo seguono Siviglia e Marsiglia) e uno stipendio all'altezza delle sue aspettative: così potrebbe risparmiare qualcosina".

La dirigenza della società di Viale della Liberazione ha le idee chiare anche per quanto riguarda Edin Dzeko:

"Il club però non ha intenzione di "scaricare" Edin e, fa filtrare, che vi rinuncerà solo se sarà l'ex Roma a chiedere di essere ceduto. In quel caso lo libererà a zero e gli consentirà di firmare altrove un biennale".