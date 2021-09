TS – Suning, caso Evergrande spiega perché sono stati chiusi i rubinetti all’Inter

Sulla società cinese che opera nell'immobiliare aveva investito anche Jindong, ma dopo un investimento di 2.6 miliardi di euro le quote valgono solo 500 mln

Dalla Cina, sul fronte finanziario, continuano a non arrivare buone notizie per Suning e la famiglia Zhang. Di ieri la notizia secondo la quale Evergrande sia a rischio default. Sul gruppo legato al Guangzhou di Cannavaro aveva investito, nel 2017, proprio la famiglia cinese a capo dell'Inter. Jindong Zhang aveva anticipato al colosso del settore immobiliare circa 2.6 miliardi di euro. Le azioni promettevano forti dividendi ma non è andata proprio così. Ora Evergrande ha un accumulato un debito di 84 miliardi di euro.