L’Inter chiude in bellezza: superati i 90 punti per la prima volta dal 2006-07

Il modo migliore per festeggiare. Con cinque gol inflitti all'Udinese, l'Inter saluta la Serie A 2020-21 come meglio non poteva

Marco Macca

Il modo migliore per festeggiare. Con cinque gol inflitti all'Udinese, l'Inter saluta la Serie A 2020-21 come meglio non poteva, onorando il titolo di campione d'Italia conquistato questa stagione. Ma c'è un altro dato che rende onore al lavoro svolto da Antonio Conte e i suoi ragazzi. Con i tre punti ottenuti contro i friulani, infatti, l'Inter supera quota 90 punti in campionato, arrivato a 91. E' la prima volta che i nerazzurri ci riescono dal 2006-07, anno in cui, sotto la gestione Mancini, la squadra arrivò a 97.

(Fonte: Opta)