CdS – Inter, ecco perché la Supercoppa può sancire il nuovo dominio nerazzurro

Il focus proposto dal quotidiano sulla gara in programma questa sera al Meazza

Appuntamento da non fallire per l'Inter questa sera. Il Corriere dello Sport sottolinea l'importanza della gara per i nerazzurri in questo focus: "Inter-Juventus di Supercoppa italiana è un rito di passaggio. Potrebbe sancire il nuovo dominio nerazzurro, perché la Supercoppa è uno dei due trofei che Madama ha vinto un anno fa e quindi strapparglielo ha un valore simbolico. Confermerebbe il disavanzo già presente in campionato, con la Juventus che ora è a meno 11 dall’Inter. Con la diversificazione evidente degli obbiettivi, con la prima che pensa al secondo scudetto consecutivo (il ventesimo in assoluto) e la seconda che ha un risultato minimo ma comunque importante, il quarto posto, lo “scudettino” che è una bombola d’ossigeno finanziario".