Giornale – Inter, Supercoppa e tanti rimpianti. Da quando Zhang è presidente…

Nell'edizione odierna de Il Giornale, focus sull'annata delle prime della classe. I numeri fotografano il momento in particolare di Milan e Inter: "Se Napoli vola, Roma corre e Milano cammina. Prima l’Inter e secondo il Milan nel 2021, primo il Milan e seconda l’Inter nel 2022, entrambe le volte con 170 punti, rispettivamente +40 e +43 su Roma, che adesso invece ha chiuso la forbice. Sorprendentemente, ma non per caso. E lì torna il discorso dei “parametri”, ché non basta fotografare il momento, è più giusto analizzare il periodo. E allora il secondo posto del Milan non può avere lo stesso valore di due anni fa, perché la squadra nel frattempo ha vinto lo scudetto ed è dal 22 di maggio che si presumeva ripartisse".

Entrambe in difficoltà, ma in due situazioni molto diverse tra di loro: "Invece in questo sciagurato inizio d’anno, i rossoneri sembrano scivolati all’inizio dell’era Pioli, smarriti e senza certezze, soprattutto senza punti. All’Inter, almeno, resta in mano la Coppa vinta a Riad, ma anche un sacco di rimpianti. Già 6 sconfitte in 19 partite, quando l’anno scorso furono 4 in tutto il campionato (e solo una all’andata). Dacché Zhang è presidente, mai così pochi punti al giro di boa (sono 9 meno dell’anno scorso). I guai si sommano da una parte come dall’altra: il mercato estivo ha dato poco o nulla al Milan come all’Inter, quello invernale deve fare i conti con le scelte di una proprietà (Milan) e le difficoltà finanziaria dell’altra (Inter)".