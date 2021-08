“Inter, come un nuovo acquisto”: sussurri alla Pinetina su un giocatore rinato

Una piacevole scoperta per Simone Inzaghi dopo l'esordio contro il Genoa: potrà contare su di lui in stagione

Come un nuovo acquisto. Simone Inzaghi ha ricevuto tanti segnali importanti durante l’esordio contro il Genoa della sua Inter, ma su uno in particolare si sofferma oggi Tuttosport: “Alla Pinetina si ripeteva (quasi sottovoce) che Sensi avrebbe potuto essere come un nuovo acquisto dopo troppe assenze per problemi muscolari”. E così per ora è stato, nel precampionato e nella prima giornata di Serie A: Sensi ha convinto alle spalle di Edin Dzeko e vuole confermarsi nelle prossime uscite.