Sconcerti: “Lukaku fuori sostanza, Hakimi mai banale. Inter svogliata a Torino”

“Nel suo mare calmo la partita ha visto tre conclusioni in porta di Ronaldo, non una reale dell’Inter”. Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, parla della partita tra Juve e Inter e sottolinea: “Fuori sostanza Lukaku, più impegnato nel campo Lautaro, ma senza sbocco. Hakimi non è mai banale, la sua sola presenza ha bloccato due uomini sulla sinistra della Juve. Ma nemmeno lui ha avuto un momento di vero agonismo“.

Più in generale, sulle tre gare giocate tra Inter e Juventus aggiunge: “Il risultato è completamente in pareggio, ma la Juve è avanti in Coppa Italia, sul cui peso bisognerà aspettare maggio per capire davvero. Oggi conta poco, lo ha ribadito Conte con la sua Inter svogliata a Torino, non convinta, molto lontana dalle occasioni torrenziali costruite in campionato“.

Il giornalista ha sottolineato anche che Ronaldo è stato l’unico ad attaccare veramente la porta avversaria cercando di muovere una partita da zero a zero che sa di politicamente corretto. Se non fosse che a bordo campo se ne sono dette di santa ragione.

(Fonte: Corriere della Sera)