Da Torino a Torino, La Stampa: “Il 22 novembre la svolta della stagione dell’Inter”

L'edizione odierna de La Stampa racconta come l'Inter abbia cambiato pelle da quell'Inter-Torino del 22 novembre

"Oggi al «Grande Torino» l’Inter insegue l’8° successo consecutivo. Eguaglierebbe il filotto centrato nell’andata, avviato proprio contro il Toro. E quel 4-2 del 22 novembre ha rappresentato la svolta della stagione". Apre così l'articolo de La Stampa in merito a Torino-Inter, un punto di svolta per l'Inter che un girone fa era partita con il freno a mano tirato, avendo raccolto tre pareggi nelle prime sette partite. Sotto 2-0 a meno di mezz'ora dalla fine, la squadra di Conte ribaltò i granata e vinse 4-2 grazie a Sanchez, Lukaku (doppietta) e Lautaro. Da quel momento, è arrivata la svolta: l'Inter ha fatto 50 punti in 19 partite, 8 in più della Juve e 11 in più del Milan.

La Stampa, poi, riporta anche aggiornamenti sulla formazione che Conte ha in mente, con Eriksen potrebbe partire dalla panchina. Il danese "ha recuperato dall’infiammazione al ginocchio sinistro ma rischiarlo avrebbe poco senso, con Gagliardini scalpitante", ribadisce il quotidiano che poi evidenzia come l'unico assente per squalifica è proprio Conte che festeggia in modo atipico la panchina numero 500 in carriera come allenatore di club.