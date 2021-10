GdS – Inter, Correa e non solo: Udinese gara della svolta per questi tre

L'Inter si prepara ad affrontare l'Udinese domani alle 12.30 a San Siro: occhio alle novità di formazione di Inzaghi

Una chance importante per Joaquin Correa, ma non solo. Cambi pronti per Simone Inzaghi verso la sfida di domani contro l’Udinese, ne ha parlato così La Gazzetta dello Sport: “Cinque facce nuove nell'Inter per scacciare i fantasmi di Lukaku, Eriksen e Hakimi. Cinque esordi col botto, ma poi soltanto Dimarco e Dzeko hanno trovato continuità di rendimento e sono andati anche oltre le aspettative. Calhanoglu, Correa e Dumfries invece hanno promesso alla prima, ma non ancora mantenuto per quello che è il loro valore. Domani contro l'Udinese dovrebbero essere tutti e tre titolari. L'occasione perfetta per svoltare e insinuare dei dubbi ad Inzaghi anche in vista di Sheriff e Milan”.