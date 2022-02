Inter, tabella ad hoc per il rientro di Bastoni. E un precedente incoraggia

Missione Liverpool per Alessandro Bastoni. C'è un precedente che fa ben sperare sul rientro in campo in 7 giorni

Alessandro Cosattini

Missione Liverpool per Alessandro Bastoni. Dopo l'infortunio alla caviglia accusato con la Roma, il difensore dell'Inter è già al lavoro per recuperare in meno di una settimana. Ne parla La Gazzetta dello Sport: "Il piano prevede fisioterapia fino a sabato: Bastoni ha iniziato già ieri, continuerà oggi e sarà così fino al week end. L’obiettivo è ridurre il dolore, poi per poi rimettere piede in campo da domenica. C’è un precedente che incoraggia, quello di Barella di un anno fa prima della sfida Champions contro lo Shakhtar: lì c’erano solo 48 ore a disposizione, ma Nicolò alla fine scese regolarmente in campo", si legge.