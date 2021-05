EDICOLA TS – Inter, i giocatori: “No ai tagli di Zhang”. Via una mensilità e bonus scudetto

"Inter, i giocatori: 'No ai tagli di Zhang'". Recita così il titolo del trafiletto dedicato da Tuttosport all'Inter sulla prima pagina di sabato 8 maggio 2021

"Inter, i giocatori: 'No ai tagli di Zhang'". Recita così il titolo del trafiletto dedicato da Tuttosport all'Inter sulla prima pagina di sabato 8 maggio 2021. "Via una mensilità e i bonus scudetto: la squadra non ci sta. Real su Lautaro", prosegue poi il quotidiano. La copertina, invece, è dedicata a Juventus, Barcellona e Real Madrid per la questione Superlega. "Stangati".