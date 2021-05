Vidal-Sanchez? L’Inter pensa ad un altro taglio: “A queste cifre non può proseguire”

Non solo i due cileni: secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro può operare un altro taglio

E' ormai chiaro come l'Inter debba ridurre i costi e, per farlo, dovrà giocoforza sacrificare qualche pedina dall'ingaggio molto oneroso. Per non dover cedere uno dei gioielli della squadra, il club nerazzurro sta pensando a qualche calciatore non necessariamente titolare inamovibile e, oltre ai soliti Vidal e Sanchez, anche Ivan Perisic potrebbe entrare nella lista dei partenti: "Perisic ha il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo è tutt’altro che scontato: il croato guadagna 5 milioni di euro netti all’anno, a queste cifre il rapporto non può proseguire. O l’ex Dortmund decide di spalmarsi l’ingaggio, o sarà addio", spiega La Gazzetta dello Sport.