"Di soli inserimenti dei giovani di talento, però, la nuova politica salariale non potrà vivere. E allora, per abbattere il monte ingaggi, occorrerà anche attrezzarsi di parametri alternativi nell’individuare i rinforzi di domani: il lavoro di Ausilio e dei suoi collaboratori dovrà orientarsi magari su profili già affermati, di esperienza, che abbiano richieste di stipendio compatibili con la politica del club, o ancora svincolati alla portata delle casse (la mancata proroga del Decreto Crescita non aiuta). Certo, per asciugare i conti ci sarebbe anche un’altra via, quella che porta alla cessione di un big dall’ingaggio pesante (scenario che genererebbe peraltro una plusvalenza importante). Il player trading, però, non è al momento un punto all’ordine del giorno, né dell’Inter né di Oaktree. Servirà una sintesi, perché la virtù sta in mezzo. Come sempre", sottolinea La Gazzetta dello Sport.