Inter, non solo Viti e Parisi: occhi anche su un altro baby talento dell’Empoli

Sono tanti i gioielli di casa toscana che si stanno mettendo in luce: anche la dirigenza nerazzurra osserva

Se Pinamonti si sta mettendo in grande evidenza con la maglia dell'Empoli, merito va anche alla grande organizzazione della squadra di Andreazzoli. Tanti giovani talenti stanno trovando l'occasione per brillare, e le big osservano interessate. Tra queste anche l'Inter, che ha già segnato i nomi di Viti e Parisi. Ma non solo: secondo Tuttosport i nerazzurri starebbero osservando anche Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002, ormai stabilmente titolare dopo la partenza a gennaio di Ricci.

"L'obiettivo numero uno di Marotta e Ausilio per il centrocampo resta Frattesi del Sassuolo. Ma attenzione anche a Kristjan Asllani dell'Empoli. Decisivo con un gol nella semifinale Primavera del 2021 proprio contro i nerazzurri, l'albanese guidò i toscani alla vittoria del campionato con una marcatura e un assist nella finale contro l'Atalanta. Oggi, dopo l'addio di Ricci , il 20 enne di Elbasan sta trovando sempre più minutaggio, grazie anche alla fiducia di Andreazzoli, che per lui stravede. Con gli osservatori dell'Inter, che oltre a monitorare la crescita di Pinamonti e le prestazioni di Viti e Parisi, non potevano non accorgersi anche di lui. Piedi buoni, visione di gioco, tanta corsa, Asllani nasce da trequartista, ma adesso si sta prendendo gli applausi pure da regista. Insomma, sicuramente uno dal futuro roseo. E chi lo sa, magari anche nerazzurro".