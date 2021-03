Inter, attesa per l’esito del prossimo tampone di Handanovic: le sue condizioni

Il portiere sloveno è risultato positivo al Covid-19 il 17 marzo: nei prossimi giorni verrà nuovamente valutato

"Lo sloveno è risultato positivo al tampone molecolare di mercoledì 17 e dunque da ieri, trascorsi i 10 giorni canonici, può fare il test di controllo per vedere se si è negativizzato. In teoria di tempo per averlo a disposizione contro i rossoblù ce ne sarebbe, ma la variante inglese solitamente dura più a lungo e non è detto che il portiere riesca a superare il Covid, a svolgere le visite mediche di aggiornamento dell'idoneità e tutti gli altri test in tempo per rientrare in gruppo e per ritrovare una condizione fisica accettabile. Perché, non dimentichiamolo, Samir ha avuto la febbre nei primi 2 giorni e chiaramente viene da un periodo di inattività che delle scorie addosso gliele avrà lasciate di sicuro.