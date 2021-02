SM – Inter, tamponi negativi per la squadra ma Conte è ancora preoccupato

Il tema Covid è tornato di strettissima attualità in casa nerazzurra dopo la positività di quattro dirigenti e un membro squadra

Antonio Conte ha tirato un sospiro di sollievo, ma c'è ancora un po' di ansia in casa Inter. Si attendono infatti i risultati del nuovo giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri. "Preoccupano i contatti avuti dopo il derby con il membro squadra, Beppe Marotta e gli altri dirigenti risultati positivi al Covid in settimana", spiega Sport Mediaset. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno già di Hakimi, squalificato, per cui altre defezioni potrebbero guastare i suoi piani in vista del triplo impegno ravvicinato con Genoa, Parma e Atalanta.