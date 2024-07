Mehdi Taremi è sicuramente la nota più brillante del precampionato dell'Inter: 5 gol in 3 partite per l'iraniano, che è già un punto di riferimento per i compagni. Scrive su di lui il Corriere dello Sport: "I gol sono solo una parte del repertorio che l’ex Porto ha esibito finora. Ha sorpreso, tanto per cominciare, la rapidità del suo inserimento e adattamento all’impianto di gioco nerazzurro. Altro che appena arrivato, l’iraniano sembra essere all’Inter da una vita.

Si muove su tutto il fronte offensivo, si propone per ricevere il pallone e partecipa alla manovra. Ovviamente, appena ne ha occasione, fa centro. Ma la verità è che è innanzitutto un facilitatore di gioco. E per una squadra che ama palleggiare, scambiare il pallone fino a trovare il varco giusto per far male, è l’attaccante ideale. Là davanti è il terzo, partendo alle spalle di Lautaro e Thuram (con buona pace di Arnautovic…), ma è come se Inzaghi avesse trovato un titolare aggiunto. Che, peraltro, si candida a partire dall’inizio in casa del Genoa, per la prima giornata di campionato".