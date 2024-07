Dall'iraniano indicazioni più che positive per Simone Inzaghi che ha ora un'alternativa importantissima per l'attacco

L'importanza del suo acquisto rischiava di essere sottovalutata col fatto che l'Inter si è mossa in grande anticipo per bloccarlo. Mehdi Taremi però è davvero arma in più per Simone Inzaghi, considerato il suo curriculum e l'ambizione di emergere anche in un nuovo campionato. Proprio su di lui si soffermano i colleghi di Sport Mediaset: