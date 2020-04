Inter Women, Tarenzi: “Sogno lo Scudetto. Sono convinta che un giorno ce la faremo”

Stefania Tarenzi, attaccante dell’Inter Femminile, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della sua avventura in nerazzurro e dei suoi obiettivi per il futuro.

Il vostro campionato si è interrotto un po’ sul più bello. Spera di poter concludere la stagione?

“La cosa più importante in questo momento è la salute di tutti. Eventualmente, ci faremo trovare pronte per terminare al meglio la stagione“.

Questa è la sua prima annata all’Inter: com’è stato l’impatto?

“Spero di aver dato un bel contributo e vorrei continuare a farlo perché l’Inter è veramente una squadra che ci dà la possibilità di migliorare ogni giorno. Con il duro lavoro sono sicura che ci toglieremo delle belle soddisfazioni“.

Cosa l’ha convinta del progetto Inter?

“Prima di tutto la società molto seria. Poi durante la trattativa, mi hanno trasmesso grande serenità e mi hanno ispirato a rimettermi in gioco. Mi sono fatta coinvolgere da questo bellissimo progetto e sono veramente contenta di farne parte“.

All’Inter è tra le calciatrici più esperte: si sente un po’ il ruolo di chioccia rispetto a compagne più giovani?

“Io sono una persona di poche parole anche in campo, preferisco far vedere con l’esempio come ci si dovrebbe comportare. Cerco sempre di trasmettere tranquillità, di metterci tutto l’impegno possibile e di far vedere che non bisogna mollare mai“.

Ha un sogno che le piacerebbe raggiungere con l’Inter?

“Beh, sarebbe bellissimo vincere lo scudetto. E sono convinta che l’Inter un giorno ce la farà, questa società se lo merita“.