Libero – Inter, sul tavolo anche rinnovi di Bastoni e Dzeko

Diverse le questioni che tengono banco in questi giorni in casa Inter. Una su tutte, con Milan Skriniar ancora in bilico. Ma non solo, come sottolinea Libero in edicola questa mattina: "Ancora nubi sul futuro di Milan Skriniar (27) per il quale il PSG avrebbe offerto ieri 10 milioni per averlo subito. Marotta, a tal proposito, ha detto e non detto: «Può partire a gennaio? Non ho niente da aggiungere». Sul tavolo del dirigente nerazzurro ci sono i rinnovi di Bastoni e Dzeko".