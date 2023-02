CorSera – Inter, c’è chi teme la «zona Inzaghi». Ecco cosa ci si aspetta dal tecnico

Il Corriere della Sera analizza la stagione di Milan e Inter. I rossoneri sono reduci dalla vittoria casalinga contro l'Atalanta, mentre i nerazzurri sono caduti per la settima volta in campionato in casa del Bologna. "Ognuno per la sua strada, anche se quella rossonera è al momento più chiara, in campo, battendo l’Atalanta, e fuori, con opzioni già rivelate. Il campo, quello di ieri a Bologna, era fradicio e pieno di tormenti per l’Inter. Per fortuna non c’è nulla di irreparabile".