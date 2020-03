La Stampa – Il metodo Juve fa sorridere l’Inter: accordo più semplice ma c’è una differenza

La linea tracciata dalla Juventus fa sorridere l’Inter. Secondo quanto scrive La Stampa, l’accordo tra il club bianconeri, Sarri e i calciatori è stato accolto con un sospiro di sollievo dal club nerazzurro, che ora potrà risolvere in maniera più agevole il problema del taglio degli ingaggi, accorciando i tempi rispetto a una trattativa tra Lega di Serie A e Associazione calciatori.

Rispetto alla Juventus, l’Inter non fretta di arrivare subito all’accordo: le tempistiche di un club quotato in borsa, come quello bianconero, sono diverse. In termini di cifre, invece, l’Inter raggiunge quota 110 milioni lordi rispetto a un fatturato di 417 milioni di euro.