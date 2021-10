SM – Inter, slitta il summit per il rinnovo di Brozovic: ora la tensione sale

Le ultimissime sul prolungamento di contratto di Brozovic, in scadenza con l'Inter al prossimo 30 giugno 2022

È slittato il summit tra l’entourage di Marcelo Brozovic e l’Inter per il rinnovo di contratto. Sembrava potesse andare in scena settimana scorsa, invece no. Ecco le novità da Sportmediaset sulla situazione: “E’ stato ancora rimandato l'incontro tra l'Inter e Marcelo Brozovic per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Se ne riparlerà almeno dopo la sfida con lo Sheriff, ma ormai il tempo stringono e la tensione sale”, si legge.